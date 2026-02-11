В МЧС назвали сумму выплат жителям регионов, пострадавших от атак ВСУ

МЧС выплатило более 285 млн рублей жителям, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил глава ведомства Александр Куренков, его цитирует ТАСС.

«По линии МЧС России были произведены выплаты единовременной материальной помощи более чем 28 тыс. гражданам в размере, превышающем 285 млн рублей», — уточнил министр.

По словам Куренкова, для жителей пострадавших регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей, а также отдельных районов Харьковской области — спасатели доставили более 14 тыс. тонн грузов.

Кроме того, власти Курской области обязательно компенсируют ущерб предпринимателям и юридическим лицам, если их бизнес пострадал от атак ВСУ в регионе. Куренков отметил, что уже оказана помощь на сумму более 263 млн рублей.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В регионе был введен режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

