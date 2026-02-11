Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На выходные москвичам спрогнозировали потепление с мокрым снегом и дождем

Синоптик Позднякова: в выходные в столице будет теплее нормы на 5 градусов
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается теплая погода, температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов. Пройдут смешанные осадки, которые приведут к сильной гололедице, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее неблагоприятным по осадкам будет четверг, 12 февраля. В этот день ожидается сильный снегопад, который увеличит высоту снежного покрова на 3-5 см. При этом 13 и 15 февраля температура воздуха начнет расти и составит +1...+2 градуса. Снег на этом фоне перейдет в смешанные осадки, а затем – в дождь.

«А вечером 15 февраля температура воздуха начнёт понижаться. Можно ожидать образование новых участков гололедицы на дорогах», — заключила Позднякова.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!