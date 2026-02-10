Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как пояснил синоптик, климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик.

«В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта», — сказал он, подчеркнув, что в текущем году, скорее всего, климатическая весна придет в это время.

Он добавил, что говорить о начале метеорологической весны не стоит, пока полностью не растает снежный покров.

В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге климатическая весна стартовала в районе 20–21 марта. Это совпало с прогнозами о раннем потеплении из-за положительных температурных аномалий. Март 2025 года выдался теплым — средняя температура была на 4–5°C выше нормы.

До этого сообщалось, что в четверг, 12 февраля, в столице прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в мокрый, который «придавит сугробы». В выходные в Москву вернутся морозы.

Ранее синоптик пообещала в столице плюсовую температуру на этой неделе.