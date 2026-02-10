Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

Синоптик Леус: климатическая весна в Москве ожидается 21 марта
Алексей Майшев/РИА Новости

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как пояснил синоптик, климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик.

«В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта», — сказал он, подчеркнув, что в текущем году, скорее всего, климатическая весна придет в это время.

Он добавил, что говорить о начале метеорологической весны не стоит, пока полностью не растает снежный покров.

В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге климатическая весна стартовала в районе 20–21 марта. Это совпало с прогнозами о раннем потеплении из-за положительных температурных аномалий. Март 2025 года выдался теплым — средняя температура была на 4–5°C выше нормы.

До этого сообщалось, что в четверг, 12 февраля, в столице прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в мокрый, который «придавит сугробы». В выходные в Москву вернутся морозы.

Ранее синоптик пообещала в столице плюсовую температуру на этой неделе.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!