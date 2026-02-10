Размер шрифта
Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде

Синоптик Ильин: ледяной дождь может пойти в Москве из-за потепления
Илья Питалев/РИА Новости

В конце недели в Москве из-за потепления может пройти ледяной дождь и снег с дождем. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он пояснил, что на смену антициклону придет погода с циклональным характером из Атлантики на фоне очень теплой воздушной массы, что станет причиной потепления. Оно начнется в четверг, 12 февраля, — в этот день ночная температура воздуха поднимется до -4...-9°C, дневная — пойдет ближе к 0°C. В этот день в городе ожидается снег. В ночь на пятницу, 13 февраля, температура будет либо удерживаться, либо расти.

«Что касается давления, оно будет медленно снижаться с четверга на пятницу, [13 февраля]. Предположительно, в последний день рабочей недели оно составит 736–738 миллиметров ртутного столба. В пятницу днем температура повысится до нуля и небольших положительных значений», — сказал Ильин.

По его словам, в субботу, 14 февраля, ожидается аналогичная погода, однако в воскресенье, 15 февраля, в Москве похолодает до -5°C и ниже.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Центральную Россию придет потепление во второй половине недели, температура в столице повысится до 3°C. По ее словам, ночь на 11 февраля еще будет морозной, столбики термометров в Московской области опустятся до -20°C, а в Москве — до -18°C. При этом днем сохранится минусовая температура — до -9°C. Однако 13 февраля столичный регион ждет оттепель — днем воздух прогреется до 2...3°C, а ночью столбики термометров опустятся только до -6°C.

Ранее синоптик раскрыл, вернутся ли в Москву 20-градусные морозы.
 
