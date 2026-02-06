Москвичам спрогнозировали внезапную оттепель ко Дню святого Валентина

Синоптик Шувалов: москвичей ждет первая в этом году оттепель до +2 градусов

Ближе к 12-14 февраля в Москве и Московской области ожидается первая в этом году оттепель, воздух прогреется до +2 градусов. Однако надолго такая погода не задержится, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сейчас наблюдаются признаки появления южного циклона, который принесет с собой положительные температуры, которые накроют территории до Москвы, Рязани и Тулы.

«То есть в районе 12-14 февраля не исключена первая с начала 2026 года оттепель в Московском регионе. По предварительным прогнозам, будет до 0...+2 градусов», — отметил Шувалов.

По его словам, на День святого Валентина придется пик оттепели, однако с началом масленицы, которая выпадает на 16 февраля, вернется холодная погода.

В целом северо-запад России в ближайшее время накроет зона высокого атмосферного давления, что означает установление ясной, но морозной погоды, рассказал синоптик. По его прогнозу, ночью температура воздуха будет колебаться от -15 до -18 градусов, днем – от -10 до -12 градусов, что ниже климатической нормы. Так, к примеру, для столичного региона в феврале климатическая норма составляет -6 градусов.

«Мы остаемся с холодной погодой. Тёплая сторона у нас на юге – в Курсе, Белгороде в выходные до нуля градусов», — заключил синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2026 года станет более засушливым и жарким, чем в прошлом году, особенно в июле и августе. Эксперт также предположил, что предстоящий весенний период будет теплым, с дождливым маем.

Ранее москвичам пообещали недолгое потепление перед новой волной морозов.