Стало известно, в какой стране ЕС россиянам массово отказывают в убежище

За последние несколько лет 90% иностранцев, которым было отказано в политическом убежище в Польше, оказались россиянами. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, с 2020 года польские власти отозвали статус беженца, убежище или временную защиту у 410 человек, среди которых 336 россиян, 38 украинцев и 15 белорусов.

Как отмечается в материале, такие решения связаны с ужесточением миграционной политики в Польше. При этом подчеркивается, что эти меры находят поддержку как у правящей коалиции, так и у оппозиции.

9 ноября доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев заявил агентству ТАСС, что ряд стран Европейского союза ввели собственные ограничения на въезд туристов из России. По его словам, в их числе Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды.

