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В России поддержали идею отменить длинные выходные в январе и мае

Психолог Зберовский: длинные выходные для россиян превращаются в бытовую пьянку
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

В России предлагают отменить длинные выходные во время праздников в январе и мае. Психолог Андрей Зберовский в беседе с 360.ru согласился с этой инициативой, заявив, что выступает против длительных выходных, которые превращаются для россиян в «бытовую пьянку».

Отметим, что сегодня 90% российских компаний признают влияние выгорания на свои бизнес-процессы и только 13% работодателей считают это надуманной проблемой. Как уточнила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков, среди главных причин выгорания работников выделяются чрезмерная нагрузка и нехватка ресурсов. В связи с этим 11% компаний предоставляют сотрудникам дополнительные выходные.

Однако, по мнению психолога, длительный отдых может навредить россиянам, если они не используют это время для путешествий, а просто остаются дома.

«Как психолог я не поддерживаю длительные выходные, которые сейчас есть у нас в январе и в мае», — подчеркнул специалист.

Свое мнение он объяснил тем, что традиционно во время отпусков и выходных резко вырастают цены на билеты, туры, отели, причем как в России, так и в популярных зарубежных странах. Из-за этого большинство россиян не могут позволить себе поездку на отдых, так как у семей не хватает для этого финансовых возможностей, и остаются дома на все выходные.

«Это превращается в бытовую, простите, пьянку», — заключил Зберовский.

Напомним, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил в беседе с «Газетой.Ru», что в России нужно заменить длинные январские и майские каникулы шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). По его мнению, это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. При этом отдых станет регулярным, но управляемым, что позволит бизнесу планировать деятельность без длительных простоев.

Ранее в Госдуме назвали мотивы властей не закреплять выходной на 31 декабря.

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