«Не договаривает»: эксперт оценил язык жестов исполнителя покушения на Алексеева

Физиогномист Олег Воеводин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал видеозапись допроса задержанных по делу о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. По словам эксперта, сказанное исполнителем Любомиром Корбой не соответствует действительности на 100%.

«Он держит макушку в сторону левой руки, а подбородок в сторону правой, хотя рассказывает о прошлом. Я больше, чем уверен, что он немного искажает данные, которые нужно было скрыть, он на этом видео не договаривает очень многое»— считает Воеводин.

Что касается Виктора Васина, задержанного как пособника Корбы, на допросе он говорил правду, уверен специалист.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

