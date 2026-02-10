Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников

Минпросвещения заменит учебники по обществознанию, алгебре, информатике и физике
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Перечень учебников, допущенных к использованию, в школах планируется изменить. Об этом стало известно в проекте приказа Минпросвещения России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди допущенных учебников для использования в школах появится новый учебник по обществознанию для 9 класса, одним из авторов которого является Владимир Мединский. Вместе с Мединским в авторах указаны Е. В. Бродовская, В. А. Кононов. В настоящее время в перечне, разрешенном для изучения в школах, указан учебник Л.Н. Боголюбова, А.О. Лазебниковой и И.А. Лобанова.

Вместе с учебником образования планируется заменить несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, информатике и физике, используемых для углубленного уровня изучения предметов.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для школ. Отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, отметила омбудсмен.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что учебники новейшей истории России решили завершить рассказом о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Учебные пособия для старших классов, где появится упоминание этого события, будут напечатаны уже в 2026 году.

Ранее советник Путина анонсировала появление единой линейки учебников по русскому языку.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!