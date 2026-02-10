Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников

Перечень учебников, допущенных к использованию, в школах планируется изменить. Об этом стало известно в проекте приказа Минпросвещения России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди допущенных учебников для использования в школах появится новый учебник по обществознанию для 9 класса, одним из авторов которого является Владимир Мединский. Вместе с Мединским в авторах указаны Е. В. Бродовская, В. А. Кононов. В настоящее время в перечне, разрешенном для изучения в школах, указан учебник Л.Н. Боголюбова, А.О. Лазебниковой и И.А. Лобанова.

Вместе с учебником образования планируется заменить несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, информатике и физике, используемых для углубленного уровня изучения предметов.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для школ. Отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, отметила омбудсмен.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что учебники новейшей истории России решили завершить рассказом о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Учебные пособия для старших классов, где появится упоминание этого события, будут напечатаны уже в 2026 году.

Ранее советник Путина анонсировала появление единой линейки учебников по русскому языку.