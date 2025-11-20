В Москве обсудили поддержку русского языка и языков народов России

Ямпольская: к 2027 году появится единая линейка учебников по русскому языку

К 2027 году в России появится первая за все постсоветское время единая линейка государственных учебников по русскому языку и литературе для 5-7 и 10-11 классов, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская в рамках расширенного заседания совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Первые учебники для 5-7 и 10-11 классов должны быть заведены в российские школы 1 сентября 2027 года, остальные учебники – с 1 сентября 2028 года», — рассказала она.

Также министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о совместной работе с советом.

«Хочу поблагодарить коллег за колоссальную работу. У нас утверждены единые федеральные программы по всем предметам, в том числе по русскому языку и литературе. Сейчас продолжается работа по созданию государственных учебников», — сказал он.

Ямпольская добавила, что учебники разрабатывают совместно с научными и преподавательскими сообществами.

«Мы провели встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам. Также мы обсуждали эти вопросы со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе», — сказала она.

Также на заседании подвели итоги конкурса «Родная игрушка», посвященного разработке игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности.