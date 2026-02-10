Размер шрифта
Землетрясение магнитудой 5.7 зафиксировано на Камчатке

РАН: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.7
Uwe Anspach/Global Look Press

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.7 Об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

По данным специалистов, эпицентр находился в 188 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километров.

В настоящее время данных о повреждениях и пострадавших в результате подземных толчков нет.

10 февраля в Камчатском крае отменили режим ЧС, введенный после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля прошлого года.

В начале февраля на Камчатке из-за извержения вулкана ввели максимальный код авиаопасности. Тогда пепел от вулкана Шивелуч поднялся на 11,5 км над уровнем моря, а шлейф протянулся на 80 км на северо-запад от исполина.

До этого на Камчатке произошло три землетрясения за один день. Притом одно из них достигло магнитуды 5,2. Эпицентр находился в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 километров. Незадолго до этого сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Камчатки. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.
 
