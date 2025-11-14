На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла

KVERT: вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 км
Артем Шелдовицкий, гид компании «Снежная долина»/Telegram-канал «ИВиС ДВО РАН»

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Отмечается, что шлейф от извержения протянулся на 10 км.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 10 километров на северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

Для вулкана установлен оранжевый авиационный цветовой код, то есть активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

10 ноября над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла, который представляет опасность для местных авиарейсов.

30 октября сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков. Также продолжается активность шести вулканов Камчатки: Безымянного, Ключевского, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендовалось не приближаться к вулканам ради безопасности.

Ранее в республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,9.

