Умерла адвокат по делу ЮКОСа

Адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в 56 лет
Сергей Пятаков/РИА Новости

Адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в 56 лет. Об этом РИА Новости сообщил ее коллега, директор коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Женщина скончалась вечером 5 сентября, перед этим она долгое время проходила лечение.

Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). В 1997 году она начала юридическую практику, а с 2001 года стала адвокатом. За годы карьеры успела поработать в Конституционном суде, где представляла интересы инвалидов-чернобыльцев.

В 2003 году Липцер присоединилась к группе адвокатов, защищавших интересы бывшего главы компании «Менатеп» Платона Лебедева по резонансному делу ЮКОСа. В 2005 году Лебедев и основатель «Менатепа» Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) были приговорены к лишению свободы на девять лет. Позднее они получили новые приговоры, но сроки заключения по старым были сокращены.

Ходорковский был освобожден указом президента РФ о помиловании в 2013 году и уехал из РФ. Платон Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года.

Елена Липцер — соавтор книги «Международная защита прав человека». В 2011 году юрист вошла в рейтинг «100 самых влиятельных женщин в России».

Ранее сына Липцер осудили на 5,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе.

