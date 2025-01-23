Ослепшая после операции жена раввина потребовала от хирурга 27 млн рублей

Жена президента Федерации еврейских общин Инна Борода, потерявшая зрение после блефаропластики, потребовала более 27 млн рублей с хирурга Екатерины Лонской, которая делала операцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказал каналу адвокат пострадавшей Александр Добровинский, такая сумма ушла на все операции и расходы по восстановлению зрения пострадавшей. Однако главная цель судебных разбирательств — не допустить Лонскую к врачебной деятельности.

Борода решила удалить нависшую кожу на веках в октябре 2023 года и обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». Во время операции что-то пошло не так, и в итоге пациентка не смогла закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала слепнуть.

Исправлять последствия пришлось в итальянской клинике. Женщине пришлось пережить четыре операции, чтобы врачи смогли восстановить ей зрение всего на 30% и лишь на одном глазу.

Саму Лонскую после инцидента уволили из клиники, после чего ее задержала полиция. Ее подозревают в совершении врачебной ошибки, и теперь ей может грозить тюремный срок.

До этого хирурги Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко восстановили зрение внезапно ослепшему молодому мужчине. Абсолютно здоровый 23-летний мужчина полностью ослеп на один глаз после тяжелых физических нагрузок, офтальмохирурги диагностировали у него ретинопатию Вальсальвы. Эта патология часто поражает молодых людей.

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