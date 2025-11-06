На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург, ослепившая жену раввина в Москве, уехала на СВО

Хирург Лонская, из-за которой ослепла жена раввина, уехала оперировать на СВО
Алексей Майшев/РИА Новости

Пластический хирург Екатерина Лонская, проводившая операцию жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, после которой пациентка потеряла зрение, отправилась в зону СВО. Об этом сообщила ТАСС адвокат врача Кристина Высоцкая.

Юрист отметила, что ее подопечная уже почти месяц проводит операции на территории СВО.

Защитник также отметила, что Лонская продолжает считать себя невиновной и не отзывала кассационную жалобу, которая будет рассматриваться без ее участия.

В конце июня Мировой суд Москвы приговорил Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию по блефаропластике в клинике «Клазко». В результате вмешательства супруга президента ФЕОР Инна Борода потеряла зрение на оба глаза, однако после лечения в Италии удалось частично восстановить зрение одного глаза.

В январе пострадавшая потребовала с хирурга компенсацию более 27 млн рублей на оплату всех операций и медицинских расходов, при этом основной целью разбирательств остается лишение Лонской права на врачебную деятельность.

Ранее хирург случайно порезал пациентку во время операции на дому.

