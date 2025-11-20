На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Полна оптимизма»: кошка Муся, которую сбросили со скалы в Крыму, полностью оправилась

Кошка Муся, спасенная после падения со скалы в Крыму, оправилась от потрясения
Talagram-канал «Крым 24»

Кошка Муся, которую спасли после падения с высоты у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, уже оправилась от пережитого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринарного врача и хозяйку Светлану Власенко.

По словам женщины, сейчас с животным все хорошо.

«Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», – рассказала крымчанка.
Питомец много времени проводит на улице.

Кошку нашли спустя два дня после того, как посетитель Ласточкиного гнезда сбросил ее с высоты. Как рассказали сотрудники объекта, животное жило на территории и встречало гостей.

Во время визита турист из Петербурга погладил Мусю, и, убедившись, что рядом никого нет, скинул с 40-метровой скалы. Несмотря на падение с высоты, кошка выжила.

Мужчину задержали в Джанкое. Его направили в стационар, в отношении туриста возбудили уголовное дело. Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, петербуржцу грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Тверской области спасли слепую медведицу и медвежонка с притравочной станции.

