Политолог оценил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

Политолог Семенов: РФ и ОАЭ тесно сотрудничают по линии спецслужб
ФСБ РФ/РИА Новости

ОАЭ содействовали задержанию исполнителя покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, поскольку прекрасно понимают ужасы терроризма и его последствия. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-востоковед Кирилл Семенов. Кроме того, по его словам, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб.

«У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», — напомнил Семенов.

В документе подробно описаны намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности, добавил он.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин РФ украинского происхождения. Также в Москве был задержан соучастник преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее ФСБ раскрыла детали вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева.
 
