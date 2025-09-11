На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Упавший в Ейске военный самолет признали средством повышенной опасности

«Ъ»: суд признал упавший в Ейске Су-34 средством повышенной опасности
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд признал упавший в октябре 2022 года в Ейске Краснодарского края военный самолет средством повышенной опасности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

4 сентября Ейский районный суд вынес решение по иску матери и ее несовершеннолетней дочери, пострадавших в авиакатастрофе, к министерству обороны России о компенсации морального вреда. Представитель военного ведомства потребовал отклонить иск, так как проведенное расследование не выявило в случившемся вины военнослужащих, и компенсацию пострадавшим должны выплатить муниципальные власти. Однако суд постановил, что упавший Су-34 являлся средством повышенной опасности, и потому военные должны компенсировать понесенный пострадавшими моральный ущерб. При этом суд уменьшил требуемую в иске компенсацию в два раза — с 1 млн до 500 тыс. рублей.

В августе 2024 года сообщалось, что шесть семей из Ейска подали в суд на Минобороны из-за падения Су-34 на их дом.

Катастрофа произошла 17 октября 2022 года, когда Су-34 упал во двор жилого дома при наборе высоты. Пожар от горящего топлива и боеприпасов распространился на квартиры, в результате чего были полностью разрушены 140 квартир.

Ранее в Ростовской области при проведении сельхозработ разбился самолет Ан-2.

