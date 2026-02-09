Размер шрифта
Общество

В России призвали ввести жесткий контроль за назначением антибиотиков

Мясников: устойчивость бактерий к антибиотикам – глобальная мировая проблема
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Способность бактерий выживать и размножаться даже под воздействием специальных препаратов, которые раньше их с легкостью уничтожали, называется антибиотикорезистентность. Неконтролируемый прием лекарств, нарушения курсов лечения, самоназначение антибактериальных лекарств – все это привело к глобальной проблеме, заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

«Что мы можем сделать? Мы можем не принимать антибиотики не по показаниям, не прекращать курс, как только стало лучше, а слушать врача — вот эти все общие слова, — заявил врач. – Но реальная проблема в том, что резистентность глобальная, что мы в животноводстве применяем те же антибиотики, что и для людей, что мы неправильно их применяем, причем в половине случаев по предписанию врача неправильно», — подчеркнул Мясников.

По его мнению, важно начинать прилагать усилия для решения этого вопроса с помощью введения жесткого контроля за назначением антибиотиков в больницах и их продажей в аптеках. Такой подход уже начинают внедрять власти некоторых стран – в пример Мясников привел США, где выписывать подобные препараты можно строго с одобрения клинического фармацевта. Однако даже такая система пока остается неэффективной, добавил специалист.

Врач подчеркнул, что без антибиотиков человечество обойтись не может. Однако важно прекратить пить их по поводу и без – это и есть главная ошибка, которая делает такие препараты неэффективными, заключил специалист.

До этого президент России Владимир Путин раскритиковал подход россиян, когда при любой простуде и кашле люди начинают без назначения врача использовать антибиотики. Он подчеркнул, что граждане применяют их «где надо и где не надо», пьют такие лекарства при малейшем кашле, что приводит к резистентности бактерий к антибиотикам. На этом фоне сегодня Россия лидирует в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, добавил Путин.

Ранее была названа скрытая опасность частого приема антибиотиков.
 
