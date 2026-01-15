Размер шрифта
Названа скрытая опасность частого приема антибиотиков

MolPsy: частый прием антибиотиков может повышать риск тревожных расстройств
Чрезмерное и частое применение антибиотиков может повышать риск тревожных расстройств и нарушений настроения. К такому выводу пришли исследователи из клиники при медицинском университете Чунцина. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что антибиотики резко нарушают состав кишечной микробиоты. Это сопровождается снижением уровня ацетилхолина — нейромедиатора, играющего важную роль в регуляции эмоций и поведения. На фоне этих изменений у животных появлялись выраженные признаки тревожности, что указывает на сбои в работе оси «кишечник — мозг».

Схожие эффекты были выявлены и у людей. У участников, недавно завершивших прием антибиотиков, уровень тревожности оказался выше, чем у тех, кто не использовал эти препараты. При этом у них фиксировалось снижение концентрации ацетилхолина в крови и кишечнике. Особенно заметными эти изменения были при уменьшении численности бактерий рода Bacteroides, которые, по мнению авторов, могут играть ключевую роль в поддержании психоэмоционального баланса.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет об отказе от антибиотиков, которые остаются жизненно важными лекарствами. Однако работа указывает на потенциальные риски их неоправданного и агрессивного применения и подчеркивает важность более взвешенного подхода к назначению этих препаратов.

