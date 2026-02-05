Размер шрифта
Путин заявил о лидерстве РФ в решении одного из главных вызовов современной медицины

Путин: Россия является лидером в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия лидирует в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, — это один из главных вызовов современной медицины. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, пишет РИА Новости.

«Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и еще раз отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров», — сказал российский глава.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия полностью отказалась от необходимости закупать за рубежом диагностические тест-системы для выявления инфекций. По ее словам, вопросы обеспечения суверенитета в части диагностических препаратов, питательных сред и тестов обсуждаются в стране с 2014 года. За этот период, по оценке главы ведомства, Россия полностью избавилась от зависимости от зарубежных поставок питательных сред для лабораторных исследований.

Ранее Россия разработала новые системы доставки CRISPR для борьбы с хроническим гепатитом B.
 
