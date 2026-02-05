Путин раскритиковал бесконтрольный прием антибиотиков

Путин: антибиотики применяют где надо и где не надо

Президент России Владимир Путин раскритиковал подход россиян, когда при любой простуде и кашле люди начинают без назначения врача использовать антибиотики. Его слова передает ТАСС.

«Антибиотики применяют где надо и где не надо. Самое простое — это человек закашлял — сразу», — сказал Путин в ходе неформальной встречи за бокалом шампанского с молодыми учеными, которым он вручал премию за 2025 год.

Один из специалистов занимается решением вопроса с резистентностью к антибиотикам.

Лауреатами премии стали двое сотрудников высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочарова Александр Аникин и Павел Мосеев. Они разработали и создали новые источники энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Также в числе лауреатов премии оказался сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский. Его наградили за новаторскую технологию получения лития.

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем награждены три работника МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Премию получил и сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев, который исследовал механизмы воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

Премия президента России в области науки и инноваций присуждается молодым ученым с 2008 года. Ее размер составляет 5 млн рублей.

Ранее Путин подчеркнул важность технологии извлечения лития, предложенной химиком Бутыльским.