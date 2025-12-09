Отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предрешена и является лишь вопросом времени. Об этом News.ru, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что никакие перестановки в руководстве украинской армией не изменят складывающейся ситуации на поле боя.

«Отставка Сырского уже давно предрешена. Это просто вопрос времени. Его заменят кем угодно, свято место пусто не бывает. Уже никакие изменения в верхушке Вооруженных сил Украины не приведут ни к чему серьезному», — сказал Колесник.

Парламентарий процитировал строки из басни Ивана Крылова «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». ВС РФ наступает, и «продолжит уничтожать противника», констатировал депутат.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила забастовку и хочет блокировать работу парламента до тех пор, пока не уволят главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Нардеп предупредила, что каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Рады, не будет рассмотрен или, как минимум, «будет разбит на куски», пока не уволят Сырского.

