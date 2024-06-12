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Пасынок Сырского заявил, что тот никогда не считал себя украинцем

Пасынок главкома ВСУ Сырского: он никогда не считал себя украинцем

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван заявил в интервью RT, что главнокомандующий украинской армией никогда не считал себя украинцем.

По словам Ивана, его отчим критиковал украинские власти за политические решения и за коррупцию. Кроме того, Ивана в младшем возрасте возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

«Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал <...> Он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел», — пояснил пасынок главкома ВСУ.

До этого Иван говорил, что его общение с отчимом сильно сократилось после развода родителей.

Также Иван рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию. По словам Ивана, из-за этого ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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