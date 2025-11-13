В Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой»

При создании официальных домовых чатов в госмессенджере Max жильцов не будут заставлять удалять группы в других мессенджерах. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, отметив, что люди могут вступать в такие чаты только добровольно.

«Распоряжение министра, полагаю, носит обязательный к исполнению характер для тех, кто будет эти чаты вести. При этом стоит отдельно обратить внимание на то, что никто не заставляет удалить все остальные каналы связи (чаты в других мессенджерах). Просто официальный статус будет присвоен конкретно чатам в «Макс». Для жильцов же никакой обязаловки быть не может. Они просто сами смогут выбрать удобное для них приложение и пользоваться им. Сейчас чаты тоже есть, но никто туда насильно не тянет. Сами чаты существуют как раз для удобства жильцов. Из них люди оперативно узнают важную информацию. Например, о сломавшемся лифте, отключении воды или плановых проверках, проводимых предприятиями ЖКХ. Важно, чтобы новая площадка позволяла полноценно использовать уже имеющийся в других приложениях функционал и не отставала по удобству использования от тех, что уже активно используются», — сказал он.

Аксененко считает, что домовые чаты должны администрироваться сотрудниками УК или ЖСК, чтобы правдиво и своевременно доносить информацию людям.

«Очень важно, чтобы чаты велись уполномоченными сотрудниками УК или ЖСК и доносили полноценную информацию не «для галочки», а своевременно и точно. То есть, о той же аварии сообщали оперативно, а не по факту починки. Чтобы человеку не пришлось часами сидеть без света и звонить во все инстанции, выясняя, что произошло и когда починят. Насчет добавления представителей УК и ЖСК — хорошая идея, которую я поддерживаю. Опять же — для удобства пользователей. Произошел инцидент — задали вопрос, получили ответ, который видят все жильцы разом, а не каждый по отдельности. Это и время экономит, и обеспечивает точность донесения информации. К тому же, именно такая мера как раз может подстегнуть жителей многоэтажек вступать в эти чаты», — добавил он.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде заявил, что до конца 2025 года в государственном мессенджере Max должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в России. Файзуллин уточнил, что реализация данного решения затронет почти миллион домов по всей стране.

Ранее в Госдуме объяснили, что домовые чаты в мессенджере Max не могут создаваться принудительно.