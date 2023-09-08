Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия является «сбродом блатняка», передает телеканал «Россия 24».

«Если это (Вооруженные силы Украины. — Газета.Ru») можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», — сказал врио главы региона.

По его словам, те военные ВСУ, которые могли держать в руках оружие, полегли под селом Работино в Запорожской области.

Как указал Балицкий, в ближайшие пару недель украинским военным нужно «сильно крепко подумать, чем они будут обороняться».

«Потому что на этом направлении они подсели очень сильно. Они подсели, мы их погасим», — продолжил чиновник.

Он добавил, что в любом случае, ВС РФ не намерены «на этом останавливаться».

До этого источник в Белом доме сообщил журналу The Economist, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Часть чиновников администрации президента США Джо Байдена полагают, что ВСУ не смогут продвинуться далеко, однако в разведуправлении Минобороны США считают, что Украине с вероятностью в 40-50% к концу 2023 года удастся прорвать линии российской обороны. В НАТО публично оценивают действия украинской армии как успешные, а в России называют контрнаступление ВСУ провалом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.