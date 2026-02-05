В результате атаки ВСУ обесточена часть Мелитополя

Некоторые районы Мелитополя в Запорожской области остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Временные отключения электроснабжения коснулись части районов Мелитополя. <...> Причины уточняются», — написал он.

На данный момент над в регионе работают бригады энергетиков, проводятся восстановительные работы.

В ночь с 4 на 5 февраля Балицкий сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Он пояснил, что область атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор региона выразил благодарность круглосуточно несущим службу расчетам ПВО, но предупредил граждан, что угроза повторных атак беспилотников сохраняется.

4 февраля министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее ПВО отбило атаку дронов на Ростовскую область, угрозы повторных налетов сохраняются.