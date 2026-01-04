На ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения

ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Я думаю, можно так сказать. Насколько это доказуемо или недоказуемо, не знаю. Но воздействие на инфраструктуру, в том числе Запорожской станции, города Энергодара, всего региона нашего - это однозначно осознанные действия», — подчеркнул Черничук.

По его словам, эти удары представляют собой «огромную угрозу безопасности» станции, и, к сожалению, «это воздействие продолжается с разной степенью интенсивности».

Директор станции отметил, что местоположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» общеизвестно.

«Спутники карту нашей местности видят, поэтому при наличии желания можно попасть куда угодно», — резюмировал Черничук.

На Запорожской АЭС 3 января произошло отключение линии электропередач «Ферросплавная-1» в результате срабатывания системы защиты. Сообщается, что радиационная обстановка как на территории станции, так и в прилегающих районах остается стабильной.

