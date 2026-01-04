Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

На ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения

Директор ЗАЭС Черничук: ВСУ специально бьют по линиям энергоснабжения станции
Константин Михальчевский/РИА Новости

ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Я думаю, можно так сказать. Насколько это доказуемо или недоказуемо, не знаю. Но воздействие на инфраструктуру, в том числе Запорожской станции, города Энергодара, всего региона нашего - это однозначно осознанные действия», — подчеркнул Черничук.

По его словам, эти удары представляют собой «огромную угрозу безопасности» станции, и, к сожалению, «это воздействие продолжается с разной степенью интенсивности».

Директор станции отметил, что местоположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» общеизвестно.

«Спутники карту нашей местности видят, поэтому при наличии желания можно попасть куда угодно», — резюмировал Черничук.

На Запорожской АЭС 3 января произошло отключение линии электропередач «Ферросплавная-1» в результате срабатывания системы защиты. Сообщается, что радиационная обстановка как на территории станции, так и в прилегающих районах остается стабильной.

Ранее Трамп оценил состояние ЗАЭС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559033_rnd_2",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+