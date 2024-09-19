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Россиянам рассказали об опасности для здоровья горячих ванн

ОСН: горячие ванные вызывают старение, аритмию и проблемы с сосудами

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Pexels

Горячие ванны считаются полезными для здоровья – по словам некоторых специалистов, они расслабляют нервную систему, ускоряют обмен веществ и нормализуют давление. Однако принимать их можно далеко не всем, а злоупотреблять ими крайне опасно. Среди негативных последствий горячих ванн – ранее старение кожи, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если часто принимать горячие ванны, то они смоют с кожи защитный слой, сделав ее пересушенной. Впоследствии это ускорит процессы старения, объяснили специалисты.

Нахождение в горячей ванне с водой, температура которой достигает 40 градусов, более пяти минут плохо влияет на сосуды и сердце. Температура воды должна быть до 35 градусов, тогда находиться в ней можно до 15 минут, предупреждают эксперты. Также, по их словам, пребывание в горячей ванне учащает сердечные сокращения, снижает артериальное давление, что приводит к головокружению и может закончиться обмороком.

Противопоказаны горячие ванны при наличии повышенной температуры, болезней сердца в острой стадии, органов дыхания, туберкулезе, тромбофлебитах, проблемах с сосудами. Также нельзя их принимать на втором триместре беременности.

Ни в коем случае нельзя залезать в горячую ванну человеку, который только что вернулся с холода. Ему даже не следует мыть руки горячей водой – такие резкие перепады температур провоцируют спазм сосудов.

Напомним, врачи считают оптимальным временным купания в горячей ванне – от 15 до 20 минут. Длительное пребывание в горячей воде может привести к общему перегреву организма, что может вызвать головокружение, учащение сердцебиения и даже спровоцировать обмороки. Кроме того, горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию.

Ранее врач предупредил о вреде бани, сауны и горячих ванн для мужского здоровья.

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