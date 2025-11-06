Литва хочет создать «творение ученых», чтобы сбивать метеозонды

Литва хочет в течение нескольких месяцев создать «творение лучших ученых и предпринимателей» для того, чтобы сбивать появляющиеся над страной метеозонды, которые Вильнюс связывает с белорусской контрабандой. Об этом заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас, передает «Sputnik.Литва».

Как пишет агентство, литовские власти обещают, что нечто станет «совместным творением лучших ученых и предпринимателей».

Агентство инноваций, курирующее реализацию инициативы стоимостью в один млн евро, утверждает, что будут отобраны три лучших «инструмента».

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты с белорусской территории в Литву, используя для этого метеорологические зонды. По словам главы белорусского государства, литовцы на фоне закрытия границ решили заработать деньги на перепродаже сигарет. В такие условия людей поставили власти этих государств, которые прервали все торговые связи с Белоруссией, выстроив забор на границе, отметил он.

Ранее в Литве рассказали, почему шары с контрабандой перестали нарушать границы страны.