Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В центре Вильнюса упал зонд с контрабандой

Delfi: прибывший за упавшим в Вильнюсе метеозондом мужчина ранил полицейского
Shutterstock/Karolis Kavolelis

Метеорологический зонд, предположительно, с контрабандными сигаретами упал в центре Вильнюса. Об этом пишет Delfi со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным портала, зонд рухнул вечером 27 января недалеко от реки на улице Карейвю. Примерно через час к объекту подъехал автомобиль, и вышедший из него мужчина направился к грузу. По пути он заметил сотрудников полиции и бросился бежать. Мужчина сел в машину и, уезжая с места происшествия, задел стража порядка 2000 года рождения. В статье подчеркивается, что правоохранитель был в форменной одежде.

«Полицейский <...> в медицинское учреждение обращаться не стал», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что ранившему правоохранителя мужчине удалось скрыться с места происшествия. При этом полицейские обнаружили и изъяли 1,5 тыс. пачек сигарет NZ Gold.

27 декабря прошлого года государственная компания Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы») сообщила, что международные воздушные гавани в трех населенных пунктах — Вильнюсе, Каунасе и Паланге — из-за полетов метеорологических зондов с контрабандными сигаретами понесли убытки в размере более €800 тыс. В заявлении уточняется, что деньги потеряли как авиакомпании, так и предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры.

Ранее в Литве метеозонды сорвали посадку трех самолетов.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!