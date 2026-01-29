Долг Лерчек перед ФНС вырос до 172 млн рублей

Размер долга блогерши Валерии Чекалиной вырос на сумму более чем 3 млн рублей больше предыдущей суммы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Еще 22 декабря СМИ раскрывали, что Лерчек внесла 3 млн 208 тыс. 95 рублей в счет погашения своей налоговой задолженности, из-за чего ее задолженность опустилась до суммы в 169 млн рублей.

Однако теперь «Звездач» выяснил, что к 29 января долг Чекалиной снова увеличился — на данный момент он составляет 172 млн 344 тыс. 455 рублей.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

19 января стало известно, что адвокат Лерчек подал в суд ходатайство с требованием вернуть ювелирные украшения и часы, которые были изъяты во время обыска.На судебном заседании Чекалина рассказала, что во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов повредили ее ювелирные украшения и часы. Она попыталась зафиксировать этот факт, но столкнулась с препятствием со стороны следователя.

Позднее выяснилось, что Лерчек возместят стоимость поврежденных при обыске часов при наличии доказательств.

