Москвичей предупредили о весенних паводках из-за сугробов

Специалист Данилов-Данильян: весной в Москве ожидаются паводки из-за сугробов
Илья Питалев/РИА Новости

В Московском регионе весной из-за высоты снежного покрова более чем в 60 см могут начаться паводки, однако, их интенсивность будет зависеть от режима таяния — сочетания температуры и осадков. Об этом «Москве 24» рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Он предупредил, что при резком потеплении в сочетании с теплым дождем снег может сойти за несколько дней и вместе с тем вызвать стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температур процесс растянется, но не будет отменен. Эксперт отметил, что в этот период гидротехнические системы, в том числе четыре Москворецких водохранилища, будут заполнены до предела, что поможет частично сдержать паводок в нижнем течении Москвы-реки. При этом предотвратить подтопления пойменных территорий не получится.

«С одной стороны, паводок несет риски для инфраструктуры, с другой, он может стать позитивным событием для водного баланса региона», – добавил Данилов-Данильян.

Специалист добавил, что точно спрогнозировать срок начала паводка пока невозможно.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что за период последних снегопадов, которые прошли 27 и 28 января, в Москве было установлено несколько рекордов по осадкам. Как отметил синоптик, на данный момент снежный покров составляет 61 см. Это является максимальной высотой сугробов за всю историю метеонаблюдений, добавил он.

Ранее жителей Центральной России предупредили о длительном периоде холодов.
 
