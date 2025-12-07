Ученые объяснили феномен «европейской зимы» в России

ПНИПУ: в Россию все чаще приходит «европейская зима»

Начало зимы все реже приносит россиянам стабильный мороз и пушистый снег. Вместо привычных пейзажей — дождь, слякоть и затяжные оттепели. Наблюдаемое потепление уже успели назвать «европейской зимой», однако эксперты Пермского Политеха подчеркнули: за этим явлением стоит не модная метафора, а глубокие климатические процессы, которые меняют привычный уклад жизни — от сельского хозяйства до городской инфраструктуры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалистов, за последние полвека средняя зимняя температура в России выросла примерно на 3 °C. Это устойчивый тренд, а не разовая аномалия. В европейской части страны — плюс 0,4–0,5 °C за десятилетие, а в Арктике потепление идет в 2,5–4 раза быстрее, чем в среднем по планете.

«Мы наблюдаем сокращение арктической зоны и уменьшение температурного контраста между полюсом и экватором — это меняет характер атмосферной циркуляции. Зимы становятся менее предсказуемыми, а экстремальные события встречаются все чаще», — рассказал Максим Симакин, специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Изменения коснулись и характера осадков. Вместо равномерного снегопада — короткие, но интенсивные циклоны, способные за несколько часов принести месячную норму осадков. Это создает тяжелый снег, наледь и провоцирует транспортные коллапсы.

«Если тренд сохранится, одни регионы будут переходить к малоснежным зимам, а другие столкнутся с обильными снегопадами и метелями. Такая разноголосица — следствие того, что субтропическая зона расширяется, а арктическая — сокращается», — объяснил доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук Александр Сурков.

Изменения в барическом поле смещают траектории циклонов. Более теплый и влажный атлантический воздух проникает дальше на восток и север, уменьшая продолжительность морозных периодов. Это явление специалисты называют «атлантификацией».

Последствия нестабильного климата уже дают о себе знать. Один из ярких примеров — паводок в Орске весной 2024 года. Обильные осадки, промерзшая почва и быстрое таяние снега на фоне недостаточной пропускной способности водохранилища привели к крупному наводнению.

По оценкам специалистов, в ближайшие годы европейская часть России будет сталкиваться с еще более теплыми декабрями и редким устойчивым снежным покровом. В Арктике усилится деградация вечной мерзлоты, что несет риски для инфраструктуры, на Урале и в Сибири холодные зимы будут сокращаться, а периоды −20 °C станут короче. При этом количество осадков увеличится, что повысит риски паводков.

Экономические преимущества теплых зим — например, удлинение навигационного сезона — оказываются скромными по сравнению с затратами на адаптацию городов, ЖКХ, медицины и сельского хозяйства.

«Нам нужно готовиться к новому климатическому режиму. Он уже наступил, и задача городов — адаптироваться, чтобы минимизировать последствия», — резюмировали эксперты ПНИПУ.

Ранее россиянам назвали топ-5 растений для создания зимнего огорода в квартире.