В Бурятии машина с подростками улетела в озеро

В Бурятии пятеро подростков на машине слетели с дороги в озеро

В Бурятии сотрудники правоохранительных органов разбираются в аварии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Бабушкин, недалеко от Байкала. По данным полиции, подросток за рулем машины марки Toyota съехал с дороги, после чего автомобиль спикировал в воду. На кадрах с места заметно, что машина получила повреждения капота.

«В результате ДТП сам водитель и четверо пассажиров (две девочки, два мальчика, всем по 15 лет) получили ушибы и ссадины», – рассказали в МВД.

Известно, что за рулем находился 15-летний школьник без прав. Разрешили ли ему родители управлять машиной, не уточняется.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

До этого в Ростовской области подросток за рулем спровоцировал аварию. Молодой человек врезался в ограждение переезда и съехал в кювет. После этого машину охватил огонь, несовершеннолетнего не спасли. Известно, что он ехал на красный.

