На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии машина с подростками улетела в озеро

В Бурятии пятеро подростков на машине слетели с дороги в озеро
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция Бурятии

В Бурятии сотрудники правоохранительных органов разбираются в аварии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Бабушкин, недалеко от Байкала. По данным полиции, подросток за рулем машины марки Toyota съехал с дороги, после чего автомобиль спикировал в воду. На кадрах с места заметно, что машина получила повреждения капота.

«В результате ДТП сам водитель и четверо пассажиров (две девочки, два мальчика, всем по 15 лет) получили ушибы и ссадины», – рассказали в МВД.

Известно, что за рулем находился 15-летний школьник без прав. Разрешили ли ему родители управлять машиной, не уточняется.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

До этого в Ростовской области подросток за рулем спровоцировал аварию. Молодой человек врезался в ограждение переезда и съехал в кювет. После этого машину охватил огонь, несовершеннолетнего не спасли. Известно, что он ехал на красный.

Ранее на видео попало массовое ДТП на платной трассе в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами