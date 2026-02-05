«Легкие разрушаются»: россиян предупредили о риске удушья на морозе

Во время морозов холодный воздух может причинить серьезный вред здоровью органов дыхания у некоторых людей. В первую очередь это касается тех, кто перенес острое респираторное или обструктивное заболевания легких, а также курильщиков, рассказала RT пульмонолог, аллерголог-иммунолог клиники «Атрибьют» Мария Яркова.

«При этом опасно само переохлаждение организма, а также раздражение рецепторов бронхов, из-за чего может случиться бронхоспазм в виде приступа удушья, одышки или приступа удушающего кашля», — объяснила специалист.

Что касается мнения об опасности курения на морозе, то, как пояснила врач, речь уже идет о крайне вредной привычке, которая повреждает гортань, трахею, бронхи и легкие в целом. Однако от погоды это не зависит, так как на срезе сигареты температура воздуха уже достигает 300 °С, в районе фильтра – порядка 60 °С. Это само по себе уже разрушает реснитчатый эпителий легких человека, подчеркнула пульмонолог.

«Реснички работают для должного выведения патологических частиц, слизи из организма», — добавила она.

Помимо ресничек, продукты распада тяжелых металлов от никотина воспаляют нижние дыхательные пути. По словам Ярковой, это уже грозит развитием онкозаболеваний, а также обструктивным и ирритативным поражениями легких, заключила Яркова.

Напомним, морозы представляют для здоровья человека четыре опасности: общее переохлаждение, обморожение частей тела, например, носа или пальцев, обострение хронических болезней и снижение иммунитета. Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский, во время морозов важно правильно одеваться, иметь с собой теплое питье и не забывать, что голод может усугублять ситуацию, поэтому выходить на холод следует сытым.

До этого синоптики предупредили , что в Бурятии и Забайкальском крае на ближайшие дни установилась аномально холодная погода, температура воздуха может опуститься до -45...-47 °C. Также сообщалось об ожидаемом похолодании в столичном регионе. Температура воздуха в Московской области опустится до -29 °C, в Москве будет колебаться от -−21 до -23 °C.

Ранее москвичам пообещали недолгое потепление перед новой волной морозов.