Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичам пообещали недолгое потепление перед новой волной морозов

Синоптик Шувалов: после недолгого потепления в Москву вернутся морозы
Антон Денисов/РИА Новости

В столичный регион в ближайшее время на некоторое время придет потепление, температура воздуха останется в пределах -10 градусов. Однако задержится такая погода ненадолго – вскоре вновь вернутся 20-градусные морозы, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы уходим на северную периферию антициклона. Там же есть влияние более тёплых воздушных масс, которые довлеют над севером Европейской территории», — объяснил синоптик.

На ближайшие трое-четверо суток он пообещал жителям Москвы и области, что температура воздуха будет колебаться в районе -10 днем и до -15 градусов ночью. Однако наблюдающийся сейчас «приступ морозов» будет не последним – уже в период с 14 по 17 февраля вновь ожидается похолодание до -20 градусов, заключил Шувалов.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!