Москвичам спрогнозировали сильные морозы и суточный снегопад

В столичном регионе предстоящей ночью ожидается холодная погода – температура воздуха по области опустится до -29 градусов, в Москве будет колебаться от -21 до -23 градусов. К выходным на смену антициклону придет южный циклон, который принесет с собой облачную погоду и осадки, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, в ночь на пятницу станет уже чуть теплее – ожидается до -20 градусов в Москве и до -25 градусов по области.

«Днём будет температура аналогичная той, что ожидается и в четверг. Но к вечеру пятницы скорее всего пойдёт небольшой снег», — добавила Позднякова.

По её словам, 7 февраля снег будет идти практически целые сутки, зато к выходным заметно потеплеет. Так, в ночь на субботу температура будет варьироваться от -12 до -17 градусов, днём – от -10 до -15 градусов.

Ранее стало известно, что начало февраля может побить морозный рекорд в Москве.