Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичам спрогнозировали сильные морозы и суточный снегопад

Синоптик Позднякова: в столичном регионе похолодает до -29 градусов
Monika Surzin/Shutterstock/FOTODOM

В столичном регионе предстоящей ночью ожидается холодная погода – температура воздуха по области опустится до -29 градусов, в Москве будет колебаться от -21 до -23 градусов. К выходным на смену антициклону придет южный циклон, который принесет с собой облачную погоду и осадки, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, в ночь на пятницу станет уже чуть теплее – ожидается до -20 градусов в Москве и до -25 градусов по области.

«Днём будет температура аналогичная той, что ожидается и в четверг. Но к вечеру пятницы скорее всего пойдёт небольшой снег», — добавила Позднякова.

По её словам, 7 февраля снег будет идти практически целые сутки, зато к выходным заметно потеплеет. Так, в ночь на субботу температура будет варьироваться от -12 до -17 градусов, днём – от -10 до -15 градусов.

Ранее стало известно, что начало февраля может побить морозный рекорд в Москве.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!