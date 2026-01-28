Размер шрифта
Москалькова рассказала о судьбе эвакуированных украинцев

Москалькова: эвакуированные украинцы могут вернуться или уехать в другую страну
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий на территорию России, в любой момент могут вернуться на родину или уехать в другую страну. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, она вместе с коллегами из Курской и Орловской областей продолжает помогать жителям украинского города Сумы, эвакуированным во время боевых действий.

«Они окутаны сегодня заботой и могут совершенно свободно вернуться на Украину или в любую другую страну», — сказала Москалькова.

Она добавила, что с жителями Курской области на Украине поступают иначе. Омбудсмен отметила, что их держат в заложниках и не разрешают покидать помещения, в которых они живут.

До этого Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах. По ее словам, Москва не может выполнить условия Киева, который требует обменять курян на украинцев, задержанных в России за совершение преступлений. Она отметила, что, согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.

Ранее Москалькова заявила о неудовлетворительных условиях жизни 12 удерживаемых на Украине курян.
 
