Москвичам рассказали, когда ждать потепления

Синоптик Цыганков: в Москве и МО потеплеет к концу недели

Аномальные холода, пришедшие в Москву и Московскую область в последние числа января, в конце недели сменятся на умеренно морозную погоду. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В ближайшие дни температура в области будет опускаться до -30°C, а в Москве ночью ожидается -22°C, днем -15°C. Перелом наступит в конце недели с приходом циклона из Европы, который принесет снег и зацепит весь столичный регион», — уточнил специалист.

Он добавил, что в пятницу солнечную погоду сменит облачность и пойдет снег. Пасмурная погода, по его словам, продержится в столице почти всю следующую неделю.

Накануне в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в столице опустилась до минус -21,1 °C.

До этого в Гидрометцентре рассказали, что высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков в период с 26 по 30 января увеличилась на 31 см.

