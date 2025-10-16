Путин поблагодарил Меланию Трамп за участие в вопросе о детях

Путин передал Мелании Трамп слова благодарности за участие в вопросе о детях

Президент России Владимир Путин передал через американского коллегу Дональда Трампа слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за активное участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с их семьями. Об этом сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в делах, связанных с детьми. Он был очень признателен и сказал, что эта работа будет продолжена», — заявил президент США.

10 октября Мелания Трамп сообщила, что получила письмо от Путина на тему защиты детей. Первая леди США подчеркнула, что между ней и российским лидером установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон только за одни сутки обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины.

Кроме того, Мелания, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, помогла вернуть с Украины российскую девочку.

