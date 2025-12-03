На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому

Московский суд заключил под стражу экс-депутата Вороновского
true
true
true

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказано в сообщении.

Накануне Госдума лишила Вороновского полномочий.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами