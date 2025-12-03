Суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказано в сообщении.

Накануне Госдума лишила Вороновского полномочий.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

