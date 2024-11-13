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Адвокат сообщил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля

Адвокат Хлюстов: суд национализировал здание отеля Four Seasons напротив Кремля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК Павел Хлюстов, адвокат предпринимателя и бывшего совладельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина.

По его словам, судебные приставы подали иск в апреле текущего года. Юрист также заявил, что сторона защиты собирается подавать апелляционную жалобу.

Здание гостиницы расположено напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2.

В апреле Мещанский суд арестовал торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля и часть площадей отеля Four Seasons Hotel Moscow. По данным Росреестра, речь шла минимум о 34,7 тыс. кв. м. В документах их собственник — компания «Форси». Она же является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с Хотина и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн руб. в пользу государства.

Ранее судебные приставы изъяли имущество Хотина в бизнес-центре «Китай-город».

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