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Гособвинение попросило суд отправить экс-владельца банка «Югра» в колонию

Прокуратура требует для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет колонии

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Государственное обвинение потребовало приговорить бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам и 10 месяцам колонии. Предпринимателя обвиняют в растрате более 23 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Во вторник, 5 декабря, указанная инстанция провела очередное заседание по делу Хотина. При этом во время встречи обвинение попросило суд назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы.

«В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину девять лет и 10 месяцев колонии», — рассказал источник агентства.

Также в материале уточняется, что прокурор настаивал на отправке в колонию еще троих фигурантов дела. Для директора столичного филиала банка Нины Черновой он попросил девять лет лишения свободы, а для председателя правления финансовой организации Дмитрия Шиляева — девять лет и три месяца лишения свободы.

Кроме того, обвинение потребовало приговорить к 9,5 года колонии Алексея Нефедова. Последний раньше занимал должность президента банка «Югра», однако впоследствии покинул пост.

16 октября Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения, примененную в отношении Алексея Хотина, с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе (СИЗО). Бизнесмена заключили под стражу на три месяца.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание бывшего владельца банка «Югра».

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