Общество

В СПЧ призвали отчислять из школ за неудовлетворительное поведение

Фадеев: школам нужно дать возможность отчислять учеников за «неуд» по поведению
Школам нужно предоставить механизм отчисления учеников, если они не исправили неудовлетворительную оценку за поведение. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию, передает ТАСС.

«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», — сказал глава СПЧ.

Фадеев добавил, что сейчас идут дискуссии относительно глубины встраивания оценки поведения в воспитательный процесс в школе. По его словам, некоторые считают, что такая мера должна влиять на поступление в вузы, другие — что нет. При этом сам глава СПЧ считает, что оценки поведения должны защищать учителя.

Минпросвещения России планирует с 1 сентября 2026 года ввести оценки за поведение для учащихся всех классов — с первого по одиннадцатый. В министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах семи пилотных регионов страны. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

Ранее в России оценили эффективность школьных оценок за поведение.
 
