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Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему главному наркологу РФ Брюну

Прокуратура просит ужесточить наказание Брюну по делу о хищении 136 млн рублей

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Прокуратура РФ требует ужесточить наказание для бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна по делу о хищении более 136 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление», — поделился собеседник агентства.

17 октября ТАСС сообщало, что бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве.

Суд также лишил его права работать в государственных органах в течение 2,5 года, а также оштрафовал на 850 тысяч рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале заседания после оглашения приговора.

Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позже эта сумма выросла до 138 млн рублей.

Ранее следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа.

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