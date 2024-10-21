Стало известно о закупках тестов на наркотики по завышенным ценам в РФ

В России продолжила реализовываться схема госзакупок, которая легла в основу дела бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, в период с 2023 по 2024 год ООО «Нарколаб», аффилированное с фигурантами дела Брюна, продолжало выигрывать аукционы Московского центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Теперь в рамках контрактов происходили закупки тестов на наркотики для школьников.

Журналисты отметили, что техническое задание на покупку тестов систематически составляли таким образом, чтобы под заданные критерии подходила только «Нарколаб». После победы аукционов компания, по данным «Известий», закупала необходимые препараты по завышенной цене.

Сейчас правоохранительные органы проверяют используемую схему закупок, отметили авторы материала.

По данным прокуратуры, Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позже эта сумма выросла до 138 млн рублей.

Речь идет о мошенничестве при закупках тест-систем для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Такие тесты собирались ввести при получении водительских прав.

17 октября бывшего главного нарколога Минздрава осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Суд также лишил Брюна права работать в государственных органах в течение 2,5 года, а также оштрафовал на 850 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава РФ.