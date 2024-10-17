Бывшего главного нарколога Минздрава осудили на семь лет

Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным Брюна по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Суд также лишил Брюна права работать в государственных органах в течение 2,5 года, а также оштрафовал на 850 тысяч рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале заседания после оглашения приговора.

Как выяснила прокуратура, Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позже эта сумма выросла до 138 млн рублей.

Речь идет о мошенничестве при закупках тест-систем для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Такие тесты собирались ввести при получении водительских прав.

Сторона обвинения просила суд лишить свободы Брюна на 8 лет.

Ранее следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа.