Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Тело последнего заложника вернули из сектора Газа в Израиль

ЦАХАЛ: тело последнего пленного, майора Гвили, вернули в Израиль для захоронения
Dylan Martinez/Reuters

Тело майора Дж. Ран Гвили, который является последним пленным израильтянином в секторе Газа, было опознано и возвращено на родину для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Представители ЦАХАЛ сообщили семье погибшего заложника, сержанта первого класса Ран Гвили, что их близкий был опознан и будет возвращен для захоронения», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 24-летний сержант первого класса Ран Гвили, служивший в специальных подразделениях полиции Израиля, погиб в бою 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. Его тело было похищено и удерживалось в секторе Газа, подчеркнули в ЦАХАЛ.

В пресс-службе выразили глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Отмечается, что, таким образом, все заложники были возвращены из сектора Газа обратно в Израиль.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!