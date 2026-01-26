Тело последнего заложника вернули из сектора Газа в Израиль

Тело майора Дж. Ран Гвили, который является последним пленным израильтянином в секторе Газа, было опознано и возвращено на родину для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Представители ЦАХАЛ сообщили семье погибшего заложника, сержанта первого класса Ран Гвили, что их близкий был опознан и будет возвращен для захоронения», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 24-летний сержант первого класса Ран Гвили, служивший в специальных подразделениях полиции Израиля, погиб в бою 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. Его тело было похищено и удерживалось в секторе Газа, подчеркнули в ЦАХАЛ.

В пресс-службе выразили глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Отмечается, что, таким образом, все заложники были возвращены из сектора Газа обратно в Израиль.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.