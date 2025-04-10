Полиция показала драгоценности, изъятые у ректора Псковского госуниверситета

Пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области обнародовала фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве. Соответствующие кадры опубликованы на сайте ведомства.

На обнародованных кадрах можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения. На одной из пар сережек можно заметить ценник в 414 900 рублей. Кроме того, правоохранители нашли в гардеробе Ильиной норковую шубу и две кожаные сумки популярного итальянского бренда.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб. Официальная зарплата женщины с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза.

По данным правоохранительных органов, ректор купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн руб. Площадь жилья составляет 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

Ранее стало известно, что арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе одного из самых дорогих отелей города.